В Челябинской области идет ликвидация последствий падения метеорита. ВИДЕО

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16 февраля 2013, 19:57 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Кадр Первого канала.

В Челябинской области ведется ликвидация последствий метеоритного дождя, выпавшего накануне. В этих работах заняты более 20 тысяч человек. На помощь южноуральцам в субботу прибыли строители из свердловской области и Тюмени.

Основная проблема - выбитые стёкла и оконные рамы в сотнях домов. Только в Челябинске нужно восстановить окна, общей площадью более ста тысяч квадратных метров. Некоторые фирмы решили воспользоваться ситуацией и резко накрутили цены на материалы и работы. Кроме того, предстоит проверить здания и различные сооружения на возможные повреждения конструкций после взрывной волны.

"АН" писали, что губернатор Челябинской области Михаил Юревич в субботу посетил Южно-Уральский государственный университет, в котором проходят ремонтные работы.

По официальным данным от последствий падения метеорита в Челябинской области пострадало 2972 здания и сооружения. В Москву самолет МЧС доставил пострадавшую женщину. Всего пострадали около 1200 человек.

Предварительная оценка ущерба, нанесенного зданиям и сооружениям - миллиард рублей. Двум предприятиям "оборонки" осколки "небесного пришельца" проломили крышу.

Сегодня министр МЧС Владимир Пучков провел в Челябинске селекторное совещание, где выяснял - как идет ход восстановительных работ. Министр обещал разобраться и в том, кто из сотрудников его ведомства сообщил будто бы спасатели заранее успели предупредить население о пролете метеорита с помощью СМС-рассылки.

"Мы разбираемся с этим фактом. Сказочники бывают везде.", - сказал министр МЧС РФ Владимир Пучков.

Сейчас, в первую очередь ремонтники работают на социально значимых объектах: школах и детсадах. После ЧП их пришлось закрыть. Временно они затягивают рамы полиэтиленовой пленкой. А на следующей неделе обещают застеклить все капитально.

В Челябинске открыли Центр психологической помощи пострадавшим в результате космического ЧП.

Тем временем, в ООН намерены защитить Землю от столкновения с опасными объектами из космоса.

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