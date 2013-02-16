Юревич поблагодарил волонтеров, восстанавливающих здания в Челябинске

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16 февраля 2013, 17:50 [ «Аргументы Недели» ]

Губернатор Челябинской области Михаил Юревич в субботу посетил Южно-Уральский государственный университет, в котором проходят ремонтные работы по устранению повреждений, полученных накануне в результате падения метеорита.

В пятницу, 15 февраля, в результате падения неопознанного космического тела, в Челябинске были повреждены многие здания – в домах, учебных заведениях и больницах выбиты окна. Наиболее масштабные повреждения получили корпуса ЮУрГУ, где были выбиты более 1500 стекол, сообщает пресс-служба главы региона.

В тот же день был объявлен сбор добровольцев, готовых помочь в устранении последствий утреннего «космического визита». За 3 часа в региональное управление молодежной политики обратились более 1000 человек, готовых выехать на места аварий.

Днем несколько групп волонтеров отправились в Челябинскую областную больницу, в ГКБ№1 и в Профессиональное училище-интернат №2 для инвалидов. Большая часть добровольцев была отправлена в ЮУрГУ, где ребята приступили к восстановлению поврежденных окон. Ремонтные работы в университете продолжились и в субботу.

Юревич в субботу посетил крупнейший челябинский вуз, чтобы лично проследить за ходом ремонтных работ. На данный момент в ЮУрГУ работают более 50 волонтеров, чью работу Губернатор отметил особенно. Юревич пообщался с добровольцами и выразил благодарность всем, кто откликнулся на призыв о помощи в восстановлении зданий.

«Добровольцы еще вчера справились с первой волной повреждений. В настоящее время желающих помочь родному городу даже больше, чем требуется. Можно только порадоваться тому, что жители Южного Урала сплотились перед лицом общей проблемы, и сейчас активно поддерживают друг друга. Огромное спасибо всем, кто откликнулся на наш призыв», - отметил начальник главного управления молодежной политики региона Антон Бахаев.

Напомним, что по официальным данным от последствий падения метеорита в Челябинской области пострадало 2972 здания и сооружения. В Москву самолет МЧС доставил пострадавшую женщину. Всего пострадали около 1200 челове