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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Общество

Суд арестовал пытавшегося улететь в Киев экс-замглавы Уралвагонзавода

16 февраля 2013, 17:45 [ «Аргументы Недели» ]

Суд арестовал экс-председателя совета директоров ЗАО «Промтракторвагон», гендиректора ООО «ЧТЗ-Уралтрак» и замгендиректора Уралвагонзавода Семена Млодика. Его подозревают в хищении акций «Промтракторвагона».

В октябре 2012 года Млодик был отпущен из СИЗО под залог в 20 миллионов рублей, однако три дня назад его задержали в аэропорту Шереметьево при попытке покинуть страну. В связи с нарушением условий выбранной в отношении него меры пресечения следствие и ходатайствовало об аресте Млодика.


Млодика подозревают в хищении акций «Промтракторвагона» на сумму 273 млн рублей. Обвинение Млодику предъявлено по статьям «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере» и «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате совершения им преступления, с использованием своего служебного положения».

НС

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