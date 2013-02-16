Центр психологической помощи пострадавшим от метеорита открыли на Урале

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16 февраля 2013, 17:33 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Фото с сайта www.74.mchs.gov.ru.

В Челябинске на улице Советская, 36 открылся Центр психологической помощи пострадавшим от метеорита, сообщает сегодня "Аргументы.Ру". Порядка тысячи пострадавших в области - это только те, кого ранили стекла, вылетевшие оиз окон от ударной волны.

Нуждающихся в психологической поддержке сейчас в области - сотни тысяч. СМИ нагнетают обстановку и усилия властей, пытающихся успокоить людей, малоэффективны.

Напомним, метеоритный дождь, над южной частью Урала прошел в пятницу. Один из болидов взорвался в небе над Челябинском. Мощной взрывной волной выбило стекла в сотнях зданий. Число пострадавших к вечеру пятницы возросло до 950 человек.

Об этом и о том как предотвратить подобные катаклизмы, говорил в пятницу 15 февраля главный редактор "Аргументов Недели" Андрей Угланов в интервью телеканалу "Эксперт".

"АН" писали сегодня, что в ООН намерены защитить Землю от столкновения с опасными объектами из космоса. А накануне Дмитрий Рогозин сообщил, что в понедельник представит Дмитрию Медведеву свои предложения по этому вопросу.