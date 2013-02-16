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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Общество

Главе аппарата правительства РФ приходится скрывать свою любовь

16 февраля 2013, 17:13 [ «Аргументы Недели» ]

Глава аппарата правительства России Владислав Сурков признался, что ему приходится держать свои чувства в тайне  - нынешние знакомые политика могут осудить его за такую любовь.

 Дело в том, что он с детства любит индийское кино. «Тогда — давно уже — другие мои знакомые меня понимали. Мы брали билеты на "Рама и Шиама" на места в восьмом ряду кинотеатра "Октябрь" (далеко не московского)», — пишет Сурков в своей колонке для журнала "Русский пионер".


Владислав Сурков рассказал, что именно привлекало его в фильмах Болливуда: четкое разделение добра и зла, торжествующая нравственная простота и незамысловатость. А также то, что в них всегда присутствовала надежда на чудо.

НС

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