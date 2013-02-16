В Москве в этом году запустят новый участок метро

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16 февраля 2013, 16:04 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Кадр ТВЦ.

Ход строительства нового участка Калининско-Солнцевской линии от "Парка победы" до "Делового центра", который планируется запустить в этом году, проинспектировал в субботу глава столичного стройкомплекса Марат Хуснуллин.

Хуснуллин осмотрел ход работ по строительству дублера станции "Парк победы" и остался доволен, передает ТВЦ.

Новая станция по оформлению будет зеркальным двойником существующего вестибюля Арбатско-Покровской линии. От нее к 2015-му году метро протянут сразу в обе стороны.

В направлении центра тоннели прокладывают до Третьяковской. Появятся станции "Деловой центр", "Кутузовский проспект", "Плющиха" и "Волхонка".

В другую сторону на запад - Калининско-Солнцевскую линию продлят от "Парка победы" до станции "Раменки".

"АН" писали, что в феврале стартовал проходческий щит от промежуточной между ними станции "Ломоносовский проспект".