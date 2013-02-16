Церковь просит не верить в очередное пророчество о конце света

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16 февраля 2013, 16:11 [ «Аргументы Недели» ]

Католические епископы России считают дешевыми мистификациями разговоры о том, что Бенедикта XVI сменит Пётр Римлянин, который станет последним папой и призывают не верить в очередное пророчество о конце света.



Речь идет о так называемом «пророчестве о папах». В древнем тексте говорится, что папа — «Слава оливы» (по наиболее распространенному варианту толкования пророчества, это Бенедикт XVI) будет предпоследним главой Римской католической церкви. После него на Святом престоле воссядет Пётр Римлянин, «который будет пасти овец среди множества терзаний». Затем «город семи холмов (Рим) будет разрушен» и наступит конец света. Отметим, что одним из главных претендентов на престол Петра считается темнокожий кардинал из Ганы Питер Тарксон.



По мнению генсека Конференции католических епископов России Игоря Ковалевского, «вера в дешевые мистификации свидетельствует о слабой христианской вере», сообщает ntv.ru.





