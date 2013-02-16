ООН: Секс-туризм, затрагивающий детей, не знает границ

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16 февраля 2013, 15:55 [ «Аргументы Недели» ]

Фото Центра новостей ООН с сайта un.org

Сексуальная эксплуатации детей в сфере туризма приносит примерно $20 млрд. Секс-туризм, затрагивающий детей, наиболее распространен в развивающихся странах. Об этом сообщила спецдокладчик ООН Нажат Мааллы-М'жид.

Но с этим позорным явлением можно столкнуться в любом месте планеты. От него не застрахована ни одна страна, ни одно туристическое направление.

"Секс-туризм, затрагивающий детей, не ограничен несколькими экзотическими туристскими направлениями. Он встречается практически по всему миру", - говорится в новом докладе Специального докладчика по вопросу о торговле детьми, детской проституции и детской порнографии Нажат Мааллы-М'жид, передает Центр новостей ООН

Автор доклада обращает внимание на то, что секс-туристы, которые охотятся за детьми, в основном являются состоятельными гражданами стран Европы, Северной Америки, Российской Федерации, Японии, Австралии и Новой Зеландии.

Например, самую большую группу секс-туристов, привлеченных к ответственности в Таиланде, составили австралийцы (31% от общего числа).

Наиболее привлекательными для секс-туристов являются места, где их намерения не вызывают подозрений, а действия не привлекают внимания.

Выбор туристического направления зависит от языков и связей этих людей, а также от предпочтений и вкусов. Если секс-туристы из Западной Европы, в основном, направляются в страны Восточной Европы, то 18 из 50 (36%) случаев секс-туризма, затрагивающего детей в Америке в период 2003−2006 годов, были связаны с преступлениями, совершенными в Мексике.

Из 146 случаев, расследованных организацией "Действия в защиту детей" в Камбодже в период с 2003 года по апрель 2012 года, в 32 случаях фигурировали американцы в 24 − французы, и в 20 − вьетнамцы.

В прибрежных районах Кении, к примеру, 30% лиц, совершивших сексуальные надругательства над детьми, являлись местными жителями, а 70% − иностранцами, включая итальянцев (18%), немцев (14%), швейцарцев (12%).

В докладе отмечается, что во всем мире ежегодно сексуальной эксплуатации подвергаются порядка двух миллионов детей. Однако реальные масштабы секс-туризма, затрагивающего детей, неизвестны.

Специальный докладчик по вопросу о торговле детьми, детской проституции и детской порнографии рекомендовала всем государствам укрепить меры по предотвращению и пресечению секс-туризма, затрагивающего детей.