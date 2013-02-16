Продовольственная безопасность должна стать главной целью глобального развития

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16 февраля 2013, 15:36 [ «Аргументы Недели» ]

Фото Центра новостей ООН с сайта un.org

В штаб-квартире Продовольственной и сельскохозяйственной Организации объединенных Наций (ФАО) в Риме состоялась встреча, посвященная глобальному плану развития после 2015 года. Ее участники пришли к выводу, что продовольственная безопасность и питание должны стать центральным звеном дальнейшей стратегии развития.

Встреча прошла на этой неделе под эгидой ФАО и Всемирной продовольственной программы, передает Центр Новостей ООН. В ней приняли участие около 180 представителей правительств, международных организаций, гражданского общества и частного сектора.

Участники заседания подчеркивали, что цели развития должны быть сосредоточены не только на развивающихся странах, но и на мировом сообществе в целом. Например, цель по искоренению неправильного питания во всех его формах (не только недоедание, но и ожирение) актуальна как для богатых, так и для бедных стран.

Сокращение вдвое числа голодающих в мире является первой из восьми нынешних Целей развития тысячелетия, которые должны быть достигнуты к 2015 году. Глава ФАО Жозе Грациану да Силва полагает, что примерно 50 стран находятся на пути к их выполнению.