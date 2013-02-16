У метро «Кропоткинская» проходит митинг недовольных москвичей

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16 февраля 2013, 15:24 [«Аргументы Недели. Москва», Карина Еганян, Москва ]

Фото Елизаветы Кофановой

Рядом с памятником Энгельсу у метро «Кропоткинская» проходит согласованный с властями митинг. Об этом сообщают корреспонденты «АН-online».

Акция организована Партией Возрождения Национально-Социальной справедливости. В данный момент у памятника Энгельсу находятся около 30 человек. Участники митинга выступают против сокращения преподавателей школ и вузов, против коррупции в правоохранительных органах, за выделение жилья медикам. Также организаторы поддерживают поправки, запрещающие гражданам США усыновлять детей из России.

Одно из основных требований митингующих - справедливое наказание преступникам в независимости от национальности, в частности в отношении нападавших на Сергея и Евгения Сиротина и убийц полковника Валерия Раткина. Среди лозунгов на плакатах – «Свободу Евгению Стригину!», «Введение срочной службы в армии для женщин - политика снижения рождаемости!». В руках одного из участников имперский флаг.