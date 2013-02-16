В ООН намерены защитить Землю от столкновения с опасными объектами из космоса

//Общество

16 февраля 2013, 15:26 [ «Аргументы Недели» ]

Фото Центра новостей ООН с сайта un.org

Инициативная группа ООН по объектам, сближающимся с Землей, которая была учреждена в 2001 году Комитетом по использованию космического пространства в мирных целях, предлагает создать международную сеть оповещения об астероидах и других опасных объектах.

В эти дни в Вене проходит 50-я сессия Научно-технического подкомитета Комитета ООН по использованию космического пространства в мирных целях. Ее участники обсуждают проблему объектов, сближающихся с Землей. Делегатам представлены рекомендации Инициативной группы по международному противодействию этой угрозе. Среди прочего предлагается создать международную сеть оповещения об астероидах и других опасных объектах.

Эксперты считают, что сегодня существует возможность предотвращения столкновений путем принятия своевременных мер. По их мнению, задачи, связанные с защитой Земли от столкновения с астероидами и другими опасными объектами, сводятся к тому, чтобы вовремя их обнаружить, определить риск столкновения и принять решение о порядке действий в случае опасности.

"Столкновения астероидов с Землей происходили на протяжении всей ее геологической и биологической истории и, несомненно, еще будут происходить. Вероятность столкновения астероида с Землей крайне мала, однако последствия, в зависимости от размера астероида и места его падения, могут быть катастрофическими", - говорится в докладе, подготовленном в декабре 2012 года, передает Центр новостей ООН.

50-я сессия Научно-технического подкомитета Комитета ООН по использованию космического пространства в мирных целях начала свою работу 11 февраля и завершит ее 22 февраля.

"АН" писали, что в пятницу главный редактор "Аргументов Недели" Андрей Угланов в интервью телеканалу "Эксперт" рассказал о метеоритном дожде, упавшем в Челябинской области накануне и о том как предотвратить подобные катаклизмы.