Причину развода Брэда Питта и Дженнифер Энистон узнали ученые

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16 февраля 2013, 17:02 [ «Аргументы Недели» ]

Ученые в США установили, почему распалась красивая пара Брэд Питт и Дженифер Энистон. Давно известно: противоположности притягиваются друг к другу.

Вот и исследование ученых из Колумбийского университета доказало, что пары, которые похожи друг на друга и физически, и по характеру вряд ли смогут долгое время поддерживать хорошие отношения.

По версии исследователей, в браке супруги должны быть близкими друг к другу. Но, как оказалось, муж и жена, которые не ссорятся и живут без скандалов, в мире и согласии, на самом деле находятся так близко друг к другу, что это препятствует комфортным отношениям.

Под эту теорию попадают Брэд Питт с Дженифер Энистон и Ричард Бертон с Элизабет Тейлор, пишет Raut. Многие поклонники звезд Голливуда любовались красивой парой Брэд и Энистон, считая, что у них идеальные отношения, сообщает Raut.

Исследователи в течение трех лет изучали психологические портреты 732 взрослых мужчин и женщин. Участникам эксперимента приходилось отвечать на вопросы об отношениях, уровне доверия, о обязательствах, общей удовлетворенности отношениями, а также близости к партнеру и настроении.

Американские ученые обнаружили что пары, которые не слишком близки по духу, но при этом не очень различаются, имеют более продолжительную совместную жизнь.

А в России замечают, что муж и жена, прожившие в браке много лет, становятся внешне похожи друг на друга.