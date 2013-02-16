МИД РФ: 15 россиян обвинены в нелегальном проникновение в Нигерию

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16 февраля 2013, 14:56 [ «Аргументы Недели» ]

Фото пресс-службы МИД РФ.

Россия выражает надежду на то, что нигерийское правосудие сможет справедливо рассмотреть обвинения в адрес удерживаемых в Нигерии российскими моряками, сообщает пятницу Департамент информации и печати МИД РФ.

"14 февраля Магистратский суд штата Лагос вынес решение о передаче дальнейшего разбирательства в отношении 15 российских моряков - членов экипажа принадлежащего компании «Моран Секьюрити Групп» судна «Майр Сидайвер», которые удерживаются в Нигерии с октября 2012 г., в ведение Федерального суда более высокой инстанции. При этом наиболее абсурдные обвинения в адрес наших соотечественников сняты. В итоге им предъявлены обвинения по двум пунктам: «нелегальное проникновение на территорию страны» и «незаконное владение оружием»", - говорится в сообщении МИДа.

На рассмотрение Федерального суда передано и ходатайство об освобождении находящихся под стражей россиян под поручительство Посольства России в Нигерии - решение по нему должно быть вынесено 19 февраля.

МИД РФ выражает надежду на то , что "что данная отсрочка действительно будет последней перед коренным позитивным поворотом в судьбе наших «без вины виноватых» сограждан" и нигерийская судебная система окажется "в состоянии сделать то, на что так и не смогли решиться власти этой страны: признать необоснованность претензий к гражданам государства, не раз доказывавшего на деле дружественное отношение к Нигерии и готовность прийти ей на помощь".