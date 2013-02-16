Диссертации перед защитой будут размещаться и обсуждаться в интернете

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16 февраля 2013, 14:50 [ «Аргументы Недели» ]

Открытое обсуждение в интернете диссертаций за несколько месяцев до их защиты будет одной из мер по борьбе с диссертационным плагиатом, заявил глава Высшей аттестационной комиссии (ВАК).

Не только автореферат, но и полный текст диссертаций перед защитой будут размещаться в интернете, пояснил Владимир Филиппов в радиоэфире «Эхо Москвы». Работы будут размещаться в сети как минимум за месяц до защиты, а работы на соискание докторской степени — за три месяца, добавил глава ВАК.



Кроме того, к каждой диссертации можно будет опубликовать замечания, которые затем должны рассматриваться в ходе защиты, отметил Филиппов.



Президиум ВАК в пятницу проголосовал за лишение ученых степеней 11 фигурантов скандала с фальшивыми диссертациями.



Ранее «АН» сообщали, что блогеры заподозрили депутата от ЛДПР Игоря Лебедева, сына лидера партии Владимира Жириновского, в плагиате докторской диссертации.



