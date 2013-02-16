Все новости >>

Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Общество

Диссертации перед защитой будут размещаться и обсуждаться в интернете

16 февраля 2013, 14:50 [ «Аргументы Недели» ]

Открытое обсуждение в интернете диссертаций за несколько месяцев до их защиты будет одной из мер по борьбе с диссертационным плагиатом, заявил глава Высшей аттестационной комиссии (ВАК).

 Не только автореферат, но и полный текст диссертаций перед защитой будут размещаться в интернете, пояснил Владимир Филиппов в радиоэфире «Эхо Москвы». Работы будут размещаться в сети как минимум за месяц до защиты, а работы на соискание докторской степени — за три месяца, добавил глава ВАК.


Кроме того, к каждой диссертации можно будет опубликовать замечания, которые затем должны рассматриваться в ходе защиты, отметил Филиппов.


Президиум ВАК в пятницу проголосовал за лишение ученых степеней 11 фигурантов скандала с фальшивыми диссертациями.


Ранее «АН» сообщали, что блогеры заподозрили депутата от ЛДПР Игоря Лебедева, сына лидера партии Владимира Жириновского, в плагиате докторской диссертации.

НС

//картина дня

В мире

Донецкий социолог сообщил о желании Киева «отстегнуть» ДНР и ЛНР от Украины

Донецкий социолог сообщил о желании Киева «отстегнуть» ДНР и ЛНР от Украины

Украинской власти не нужны территории на востоке страны, которые в настоящий момент занимают самопровозглашенные ДНР и ЛНР. Об этом, выступая в телевизионном эфире, заявил донецкий социолог Евгений Копатько.

Одним из важнейших аспектов подготовки к противостоянию ожидаемой Варшавой «российской агрессии» военное руководство Польши видит создание массовых партизанских отрядов.

Одним из важнейших аспектов подготовки к противостоянию ожидаемой Варшавой «российской агрессии» военное руководство…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан