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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Общество

Станет ли небо дешевле с появлением низкобюджетного авиаперевозчика

16 февраля 2013, 14:09 [ «Аргументы Недели» ]

До конца этого года в России может появиться низкобюджетный авиаперевозчик-лоукостер. Цены на билеты для граждан в среднем опустятся на 30-50 процентов.  При этом будут отсутствовать некоторые виды сервиса.

Эта тема стала главной на круглом столе "Авиация России: перспективы и прогнозы", который состоялся на Красноярском экономическом форуме.

Аналогично зарубежному опыту, на рейсах лоукостеров могут отказаться от "условно бесплатной" еды для пассажиров. Кроме этого за провоз любого объема багажа тоже придется платить. Любителям сэкономить придется ограничивать себя с точки зрения маршрутов - ведь низкобюджетный авиаперевозчик рентабелен только в случае стопроцентной заполняемости маршрутов, пишет rg.ru. А такие возможны пока лишь на европейской территории России.

НС

//картина дня

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