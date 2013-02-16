Старые пятиэтажки в Москве расселят к 2016 году

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16 февраля 2013, 13:05 [ «Аргументы Недели» ]

Большая часть ветхих столичных пятиэтажек будет расселена к 2015 году, оставшиеся несколько домов — к 2016 году, заявляет заместитель столичного градоначальника Марат Хуснуллин.

Власти города продлили пять из 23 инвестконтрактов по этой программе. Город будет выполнять работы за счет собственных средств. На данный момент по программе снесена 1371 пятиэтажка, ожидается, что в 2013 году такая же участь постигнет еще полсотни домов, сообщают vesti.ru. Всего осталось ликвидировать 351 здание, 216 из них – за счет бюджета, 135 – по инвестиционным контрактам.



