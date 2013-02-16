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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Общество

Старые пятиэтажки в Москве расселят к 2016 году

16 февраля 2013, 13:05 [ «Аргументы Недели» ]

Большая часть ветхих столичных пятиэтажек будет расселена к 2015 году, оставшиеся несколько домов — к 2016 году, заявляет заместитель столичного градоначальника Марат Хуснуллин.

 Власти города продлили пять из 23 инвестконтрактов по этой программе. Город будет выполнять работы за счет собственных средств. На данный момент по программе снесена 1371 пятиэтажка, ожидается, что в 2013 году такая же участь постигнет еще полсотни домов, сообщают vesti.ru. Всего осталось ликвидировать 351 здание, 216 из них – за счет бюджета, 135 – по инвестиционным контрактам.

НС

//картина дня

В мире

Донецкий социолог сообщил о желании Киева «отстегнуть» ДНР и ЛНР от Украины

Донецкий социолог сообщил о желании Киева «отстегнуть» ДНР и ЛНР от Украины

Украинской власти не нужны территории на востоке страны, которые в настоящий момент занимают самопровозглашенные ДНР и ЛНР. Об этом, выступая в телевизионном эфире, заявил донецкий социолог Евгений Копатько.

Ни одна политическая сила в Киеве на данный момент не заинтересована в возвращении территорий, занимаемых самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Такую точку зрения озвучил Валентин Гайдай, украинский политолог.

Ни одна политическая сила в Киеве на данный момент не заинтересована в возвращении территорий, занимаемых…

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