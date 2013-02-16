Сын Жириновского скопировал чужую диссертацию, уверяют блогеры

//Общество

16 февраля 2013, 12:49 [ «Аргументы Недели» ]

фото с сайта mk.ru

Блогеры заподозрили депутата от ЛДПР Игоря Лебедева, сына лидера партии Владимира Жириновского, в плагиате докторской диссертации. Это очевидно с первых строк, скопированных без малейших изменений.



Диссертация Лебедева «буквально до степени смешения» напоминает диссертацию Михаила Корнева «Доминирующие факторы партийного строительства в современной России». Михаил защитился на год раньше.



«Заимствования (конечно же, без всяких кавычек и ссылок), начинаются прямо с первых строк автореферата диссертации. Непосредственно после стандартного подзаголовка «Актуальность темы исследования» начинаются украденные Лебедевым без малейших изменений фразы из диссертации Корнева. Просто голый копипаст. Выделил мышкой — клик, потом перенес мышку — щелк... И готово. Стал доктором философии», — пишет журналист и член КСО Сергей Пархоменко на своей странице в ЖЖ. Журналист приводит фрагменты, "украденные" депутатом из чужой диссертации, а также предоставляет ссылки на авторефераты работ И.Лебедева и М.Корнева. Пархоменко призвал сына Владимира Жириновского добровольно сдать свою научную работу в ВАК.



