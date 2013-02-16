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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Общество

Сын Жириновского скопировал чужую диссертацию, уверяют блогеры

16 февраля 2013, 12:49 [ «Аргументы Недели» ]

фото с сайта mk.ru
фото с сайта mk.ru

Блогеры заподозрили депутата от ЛДПР Игоря Лебедева, сына лидера партии Владимира Жириновского, в плагиате докторской диссертации. Это очевидно с первых строк, скопированных без малейших изменений.

Диссертация Лебедева «буквально до степени смешения» напоминает диссертацию Михаила Корнева «Доминирующие факторы партийного строительства в современной России».  Михаил защитился на год раньше.


«Заимствования (конечно же, без всяких кавычек и ссылок), начинаются прямо с первых строк автореферата диссертации. Непосредственно после стандартного подзаголовка «Актуальность темы исследования» начинаются украденные Лебедевым без малейших изменений фразы из диссертации Корнева. Просто голый копипаст. Выделил мышкой — клик, потом перенес мышку — щелк... И готово. Стал доктором философии», — пишет журналист и член КСО Сергей Пархоменко на своей странице в ЖЖ. Журналист приводит фрагменты, "украденные" депутатом из чужой диссертации, а также предоставляет ссылки на авторефераты работ И.Лебедева и М.Корнева. Пархоменко призвал сына Владимира Жириновского добровольно сдать свою научную работу в ВАК.

НС

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