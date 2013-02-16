Александр Тарханов: «У «Зенита» очень большие шансы пройти «Ливерпуль»

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16 февраля 2013, 12:21 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]

- Игра в исполнении петербургского клуба мне понравилась, - сказал «КП» заслуженный тренер России Александр Тарханов. – Хорошие скорости, хорошее движение игроков. Поле, может быть, было не самого лучшего качества. Но и «Зенит», и «Ливерпуль» создали немало моментов для взятия ворот.



Наверное, более явные шансы огорчить соперника были у «Ливерпуля». Один только Луис Суарес дважды выходил один на один с голкипером «Зенита» Вячеславом Малафеевым. Особенно уругваец мог забить гол, когда ему выложил на ногу мяч защитник Николас Ломбертс. Но своими шансами «Ливерпуль» не воспользовался, а вот «Зенит» не стал транжирить голевые моменты. Игру перевернул гол-шедевр Халка, когда бразилец пальнул из-за пределов штрафной площади прямо в «девятку». А второй мяч Сергея Семака поставил в матче восклицательный знак.



- Судьбу матча во многом предопределил гол Халка. Я согласен с Бренданом Роджерсом, который сказал, что «Ливерпуль» надломился, - продолжил Александр Тарханов. – Я вообще увидел, что бразилец вписан в игру «Зенита» намного лучше по сравнению с прошлым годом. А его класс подтвердился.



Перед ответным матчем у российских болельщиков оптимизма, безусловно, больше. Счет 2:0 позволит чувствовать себя в Ливерпуле уверенно. Представители английского клуба утверждают, что вся игра еще впереди. Но, похоже, футболисты «Зенита» чувствуют себя довольно спокойно, пишет КП.



- 2:0 – это достаточно хороший задел. Конечно, «Ливерпуль» будет играть агрессивно на своем поле. И здесь важно «Зениту» сдержать натиск, особенно на первых минутах. Но я считаю, что у петербургского клуба хорошие шансы пройти в 1/8 финала Лиги Европы. Очень большие шансы, - резюмировал Тарханов.





