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16 февраля 2013, 12:13 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]

ООО «Балтийский металлургический терминал» получил налоговые льготы на строительство терминала в Морском торговом порту Усть-Луга.



Как сообщили «БалтИнфо» в пресс-службе губернатора и правительства Ленинградской области, договор на предоставление мер государственной поддержки в виде налоговых льгот инвестиционному проекту по строительству металлургического терминала в МТП «Усть-Луга» был подписан на этой неделе.



По условиям договора, инвестор получит налоговые льготы на период окупаемости проекта и два последующих года, а именно – снижение ставки налога на прибыль с 18% до 13,5% и снижение до нуля ставки по налогу на имущество организаций.



Строительство металлургического терминала в порту «Усть-Луга» началось в 2008 году, предполагается, что производственную деятельность терминал начнет с 2015 года, а на полную производственную мощность выйдет к 2017 году. Планируется, что объем перевалки грузов на металлургическом терминале составит 3 540 тысяч тонн в год.

«Вложения в инвестиционный проект составят 7 248,3 млн. рублей, в период его реализации будет создано 249 новых рабочих мест. Строительство металлургического терминала в Морском торговом порту «Усть-Луга» принесет в бюджеты различных уровней и внебюджетные фонды поступления налогов и других платежей в сумме 1 161,2 млн. руб», - отметили в пресс-службе правительства Ленобласти.