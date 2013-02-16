Бюро FILA отправило в отставку Рафаэля Мартинетти

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16 февраля 2013, 10:38 [ «Аргументы Недели» ]

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили сообщил об отставке в субботу главы Международной федерации объединенных стилей борьбы (FILA) Рафаэля Мартинетти.

В пятницу в Таиланде прошел первый день экстренного заседания бюро FILA, на котором был поставлен вопрос отставки главы FILA.

По словам Мамиашвили, Международное бюро приняло решение высказать недоверие Мартинетти, передает РИА Новости.

Напомним, в начале этой недели исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал исключить борьбу из программы Олимпийских игр 2020 года.

Ранее в Москве Мамиашвили заявил, что не исключает, что на предстоящем в Таиланде заседании бюро FILA могут быть приняты кардинальные решения.

Исполнительный комитет МОК решил исключить из программы Олимпийских Игр некоторые виды борьбы, именно в этих номинациях чаще всего получают медали наши российские спортсмены.



При этом решается вопрос о том, чтобы включить в программу такие современные виды спорта, как бейсбол, роллерный спорт, спортивное скалолазание, сквош, вейкбординг. «АН-онлайн» поинтересовался у известнейших персон - как вы относитесь к такому повороту событий?