Глава избиркома Петербурга признался, что был идеалистом

//Общество

16 февраля 2013, 09:40 [«Аргументы Недели. Санкт-Петербург», Валентина Карелова, Санкт-Петербург ]

Фото www.pda.baltinfo.ru

Председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Алексей Пучнин признался, что год назад был идеалистом, когда говорил, о намерении обратиться к местным депутатам с просьбой о предоставлении права законодательной инициативы для избирательной комиссии. Такого права избирком Петербурга не получил и судя по всему эта идея даже не будет обсуждаться парламентариями.

«Я был идеалистом», - коротко ответил Алексей Пучнин.

Напомним, что в ближайшее время в Северной столице будет сформировано 1880 участковых избирательных комиссий сроком на 5 лет. Для работы на них потребуется порядка 25,5 тысяч добровольцев. Горизбирком уже сформировал полный реестр петербургских избирателей, в который по состоянию на 20 января 2013 года вошли 3 млн. 667 тыс. 493 человека.

Алексей Пучнин высказал свою позицию относительно формирования избирательных списков. Напомним, что впервые эта тема остро обсуждалась в Петербурге после выборов в Законодательное Собрание и Госдуму в декабре 2011 года. Тогда Горизбирком неожиданно решил поменять принцип формирования списков – с адресного на алфавитный. В результате многих избирателей просто «потеряли», из-за чего им приходилось стоять в очереди на запись в дополнительный список.

«Я слышал мнение, что алфавитные списки, удобны, прежде всего, для членов участковых избирательных комиссий, впрочем, не мало защитников и адресного принципа. Лично я за «здоровую привычку» поэтому считаю, что в Петербурге следует сохранить адресный принцип формирования списков избирателей. Окончательно мы определимся в этом вопросе за месяц до выборов», - подчеркнул Пучнин.