Яхта Eclipse Абрамовича бросила якорь у Манхэттена

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16 февраля 2013, 09:34 [ «Аргументы Недели» ]

Яхта Eclipse российского миллиардера Романа Абрамовича замечена в США. Судно бросило якорь у Манхэттена и взбудоражило Нью-Йорк. Жители американского мегаполиса назвали самую большую частную яхту в мире "голубым китом".

Появились предположения, что появление яхты в Соединенных Штатах может быть связано со скорым прибавлением в семье Абрамовича — его гражданская супруга Даша Жукова носит под сердцем ребенка. Это будет второй ребенок Жуковой и Абрамовича. У них уже есть один сын. Рожать Даше предстоит весной. Говорят, Роман Абрамович хочет использовать яхту для временного проживания. Он уделяет большое внимание своей безопасности. На судне он может разместить весь штат охраны, что затруднительно в отелях.

Яхты олигарха уже отмечались в других точках мира. Зарубежные СМИ писали, что на Лазурном берегу у Абрамовича возникли неудобства из-за яхты Eclipse. Она не поместилась в самой большой европейской гавани для яхт.

В Венеции в дни кинофестиваля яхта Luna Абрамовича, якобы, портила вид.

Яхта Eclipse рассчитана на 80 человек. Ее длина составляет 169 метров. На ней два бассейна, две вертолетные площадки, диско-зал и примерно 30 кают. Судно оборудовано миниатюрной подводной лодкой и системой противоракетной обороны.