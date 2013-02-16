СКР: Крайнему из Росрыболовства лучше сделать чистосердечное признание

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16 февраля 2013, 09:09 [ «Аргументы Недели» ]

Следователи СКР советуют главе Росрыболовства Андрею Крайнему сделать чистосердечное признание. Официальный представитель Следственного комитета РФ Владимир Маркин сообщил, что у следствия этому есть неопровержимые доказательства.

В отношении главы Росрыболовства возбуждено уголовное дело по статье «Служебный подлог».

По версии следствия, Андрей Крайний, зная, что руководитель территориального управления Росрыболовства Сергей Муравьев был задержан при покушении на получение взятки в 5 миллионов рублей, дал указание своим подчиненным подготовить приказ об его увольнении задним числом.

По данным СКР, заявление Крайнего о том, что решение об увольнении Муравьева было принято за две недели до его ареста не соответствует действительности.

Пока существуют объективные причины, которые не позволяют СКР раскрыть тайну следствия, но в свое время доказательства будут озвучены.

Маркин привел лишь один факт. По данным следствия, приказ об увольнении Муравьева был внесен в компьютер кадровой службы 25 мая 2011 года. Но дата увольнения была обозначена 23-м мая. Чтобы скрыть это Крайний дал указания своим подчиненным удалить реальный приказ, изданный 23-м мая, и на его место разместить приказ об увольнении Муравьева. Указанная дата была выбрана Крайним не случайно: именно в этот день Муравьев приезжал в командировку в Москву и общался со своим руководителем. Следствием установлено, что вопрос об увольнении никаким образом тогда не решался.

«Должен расстроить г-на Крайнего: следствие уже получило заключение экспертизы о том, что в компьютер действительно были внесены изменения, чтобы заменить один приказ от 23 мая на другой, которым Муравьев увольнялся «задним числом», - сообщил официальный представитель СКР.

«Мы прекрасно понимаем, что все заявления, которые делает г-н Крайний и его пресс-служба – это попытки воздействовать на общественное мнение и тем самым поставить под сомнение сам факт возбуждения уголовного дела», - подчеркнул Маркин.