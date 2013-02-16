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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Общество

Жители Москвы положительно оценивают работу мэра Сергея Собянина

16 февраля 2013, 08:54 [ «Аргументы Недели» ]

Жители Москвы, более половины, положительно оценивают работу мэра столицы Сергея Собянина. По оценкам Фонда общественного мнения (ФОМ), 51 проценту москвичей нравится работа главы города.

Больше всего в работе столичного градоначальника жителям Москвы нравится "благоустройство территорий во дворах, зеленые скверы, центр города красивый" (22%). Москвичи также оценивают ремонт и строительство дорог (19%), то, что мэр борется с пробками, обустраивает парковки, налаживает работу общественного транспорта (11%).

По ФОМ, 23% жителей мегаполиса заявляют, что мэр Сергей Собянин работает плохо. 9% ничего не знают о его работе.

ИЧ

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