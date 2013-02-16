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//Общество

Гиви Таргамадзе объявлен в федеральный розыск

16 февраля 2013, 08:10 [ «Аргументы Недели» ]

В федеральный розыск объявлен грузинский политик Гиви Таргамадзе, обвиняемый в подготовке массовых беспорядков в России. В московской полиции сообщили, что информация о Гиви Таргамадзе внесена в единую базу данных разыскиваемых лиц.

Следственный комитет РФ в четверг, 14 февраля, вынес постановление о привлечении Таргамадзе в качестве обвиняемого в подготовке массовых беспорядков в России. В ближайшее время следователи намерены ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заочного ареста.
Грузинский политик обвиняется в приготовлении к организации массовых беспорядков на территории России совместно с российскими оппозиционерами Сергеем Удальцовым, Константином Лебедевым, Леонидом Развозжаевым и другими.

Напомним, 5 октября прошлого года по НТВ был показан документальный фильм "Анатомия протеста-2", в котором некоторых российских оппозиционеров обвиняли в сговоре с грузинскими политиками и подготовке акций на территории России. В рамках фильма был продемонстрирован фрагмент, названный его авторами видеозаписью встречи руководителей движения "Левый фронт" с Гиви Таргамадзе.

В результате в отношении координатора "Левого фронта" Удальцова, члена совета "Левого фронта" Развозжаева, помощника Удальцова Константина Лебедева и других лиц было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.30, ч.1 ст.212 Уголовного кодекса РФ (приготовление к организации массовых беспорядков).

Руководитель пресс-службы Главной прокуратуры Грузии Хатуна Пайчадзе заявила, что Таргамадзе не может быть выдан российской стороне, так как это противоречит грузинской Конституции

ИЧ

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