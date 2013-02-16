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//Общество

НАСА оценило мощность взрыва метеорита под Челябинском

16 февраля 2013, 07:38 [ «Аргументы Недели» ]

Специалисты американского аэрокосмического агентства НАСА оценили мощность взрыва метеорита под Челябинском. Мощность взрыва, произошедшего при входе метеорита в атмосферу, составила 300 килотонн, что в 20 раз больше мощности бомбы, взорванной над японским городом Хиросима.

Один из семи обломков метеорита упал в озеро Чебаркуль. Метеоритный дождь в пятницу утром зафиксирован на Урале в России и в Казахстане. Метеоритный дождь, прошедший в Уральском федеральном округе, затронул жителей Тюменской, Курганской и Свердловской областей, а также северных регионов Казахстана. Основной удар пришелся на Челябинскую область.

Специалисты НАСА также вычислили, что небесный объект вошёл в атмосферу со скоростью 18 километров в секунду и взорвался на высоте 19-24 километров над поверхностью Земли. По данным американских специалистов, диаметр объекта составил 15 метров, масса 7 тысяч килограммов.

Отметим, это крупнейший метеорит со времен Тунгусской катастрофы в 1908 году.
НАСА также сообщило, что челябинский метеорит и астероид 2012 DA14, пролетевший в пятницу около полночи по московскому времени мимо Земли, не связаны между собой.

ИЧ

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