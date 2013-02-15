Французы отстаивают памятник русским солдатам, который русские не могут защитить

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15 февраля 2013, 23:08 [«Аргументы Недели. Москва», Наталья Копосова, Париж ]

Фото www.papa-gen.livejournal.com

В субботу в Париже на площади Канады состоится митинг протеста против осквернения Памятника Русскому экспедиционному корпусу. Как известно полтора года назад памятник был торжественно открыт в присутствии Премьер-министров двух стран, на тот момент Владимира Путина и Франсуа Фийона.

Неделю назад памятник, поставленный в знак признательности русским солдатам и офицерам, погибшим в первую мировую войну защищая Францию, был осквернен. Предположительно сторонниками Pussy Riot, монумент был раскрашен в цвета скандальной группы. Внизу присутствовала надпись «Libetre Pussy Riot».

Как ни парадоксально, событие, на которое представители любой другой диаспоры отреагировали бы моментально и резко, как это уже бывало во Франции в случаях с осквернением святынь евреев или арабов, в русской диаспоре вызвало раскол и дискуссии. Точнее раскол был в среде соотечественников, претендовавших на роль лидеров русской диаспоры. Пока «лидеры» совещались надо ли или не надо реагировать на случившееся и если надо то как, на защиту оскверненного памятника выступила французская Ассоциация «Коллектив Франция-Россия».

Накануне ее лидер Андре Шанклю поделился с «АН-онлайн» своим мнением по поводу произошедшего, особо обратив внимание на то, что памятник, на раскраску которого понадобилось достаточно времени, прекрасно обозревается из окон находящейся неподалеку Префектуры города.

Кроме того, с такой же автономной инициативой, выступила Ассоциация «Альянс Россия-Франция», в пятницу направившая Заявление протеста лидерам всех депутатских групп и представителям партий, не сформировавшим группы, но представленным в Национальном Собрании. К заявлению присоединились многие организации и ассоциации русского и французского происхождения, такие как «Объединение Лейб-гвардии Казачьего Его Величества полка», «Союз потомков галлиполийцев», Союз российских соотечественников Франции и другие.