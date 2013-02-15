Пучнин: Если в 18 лет человек не придет на выборы, то он никогда не придет

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15 февраля 2013, 22:48 [«Аргументы Недели. Санкт-Петербург», Валентина Карелова, Санкт-Петербург ]

Фото www.pda.baltinfo.ru

Говорить о выборах с плохим настроением неправильно, заявил Глава Горизбиркома Алексей Пучнин на встрече с лидерами молодежных отделений политических партий и общественных движений.

В преддверии Дня молодого избирателя, отмечаемого в этом году 17 февраля, глава избиркома Петербурга отметил, полезность новой красной даты появившейся в российском календаре в 2008 году.

«Выборы это действительно праздник особенно для избирательной системы. Очень важно привлечь внимание молодых людей к этому процессу. Несмотря на то, что единый день голосования пройдет во второе воскресенье сентября, поговорить о выборах в отсутствии больших фронтальных компаний даже лучше. Мы заинтересованы в том, чтобы из современной молодежи выходили самые лучшие кандидаты, и мы будем оказывать содействие разным школам молодых политиков, которых в Петербурге предостаточно», - пообещал Алексей Пучнин.

По мнению главы избиркома Петербурга очень важно, чтобы молодые люди, достигшие 18-летнего возраста, не проигнорировали свои первые в жизни выборы.

«Для нас важна активность избирателей. Я знаю регионы, в которых явка молодежи на выборы достигает 90%. В Петербурге политизация граждан является эталоном для всей России. Здесь очень много проживает людей, серьезно интересующихся политикой. Поэтому я уверен, что мы сможем добиться большой избирательности, если привлечем молодежь. Я глубоко убежден в том, что если в 18 лет человек не придет на первые свои выборы, то больше он никогда на них не придет. Я намерен бороться с этим», - заявил Пучнин.

В ответ на вопрос члена молодежной организации ЛДПР Ефима Шнейдермана о возможности снизить минимальный возраст для голосования до 14 лет, когда гражданин получает паспорт, философски заметил, что в данном случае он может высказаться ни как чиновник.

«Это закон РФ, а я не законодатель, а правоприменитель и лишен возможности комментировать хоть какой-то закон. Однако если я абстрагируюсь от своей должности, то смогу ответить как избиратель и как отец. Я соглашусь, что возраст избирателя можно понизить до 16 лет. Потому что как мне кажется, в этом возрасте у ребенка наступает период «неманипулируемой ответственности», но это лишь мое частное мнение», - подчеркнул Алексей Пучнин.