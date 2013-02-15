Симферопольские заключенные стабильно раз в неделю женятся

//Общество

15 февраля 2013, 22:32 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта www.an.crimea.ua

Сотрудники ГРАГСа не предлагают свои услуги на выездных церемониях бракосочетания, однако для заключенных СИЗО они делают исключение.



Об этом на пресс-конференции в «Аргументах недели — Крым» сообщила заместитель начальника Центрального отдела ГРАГС Елена СЛИВЯНЧУК.

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