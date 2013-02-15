Дмитрий Рогозин стал человеком года-2012 в Приднестровье

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15 февраля 2013, 22:29 [ «Аргументы Недели» ]

Вице-премьер российского правительства Дмитрий Рогозин, который является спецпредставителем президента РФ по Приднестровью, стал победителем ежегодного конкурса "Человек года-2012" в номинации "Честь и доблесть".

Об этом в пятницу в Тирасполе на церемонии чествования победителей конкурса объявил председатель правительства непризнанной республики Петр Степанов.

По его словам, благодаря содействию российского вице-премьера Приднестровью дважды в 2012 году была оказана финансовая помощь, а также то, что "усилиями Рогозина был восстановлен непререкаемый авторитет миротворческой операции России на Днестре, предотвращены попытки сделать формат миссии предметом дискуссий".

Дмитрий Рогозин на церемонию награждения приехать не смог, но прислал приветственное послание, в котором заверил, что "Россия и впредь будет оказывать всестороннюю поддержку своим гражданам, соотечественникам, проживающим в Приднестровье", передают интернет-СМИ.