Причиной авиакатастрофы в Донецке может быть теракт

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15 февраля 2013, 22:12 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Вести

Заместитель генерального прокурора Украины Виктор Войцишен в пятницу сообщил журналистам, что у следствия появилась еще одна версия крушения Ан-24 в Донецке. По его словам, причиной авиакатастрофы лайнера может быть теракт.

Ранее среди возможных причин аварии назывались плохие метеоусловия, человеческий фактор и техническое состояние судна.

Виктор Войцишен пояснил, что версия теракта рассматривается, поскольку на рейсе было три незарегистрированных пассажира.

Он также отметил, что метеовышка, за которую зацепился самолет перед крушением, не могла быть причиной авиакатастрофы, "он просто ее немного задел".

В настоящее время черные ящики уже изъяты с борта самолета и переданы для работы специалистам. Кроме того, анализ крови не выявил у членов экипажа признаков алкогольного опьянения.

Напомним, вечером 13 февраля в аэропорту Донецка самолет Ан-24 авиакомпании "Южные авиалинии", при посадке задел 10-метровую метеовышку, перевернулся и упал на землю. По уточненным данным, на борту было 52 человека, в том числе 8 членов экипажа. Погибли 5 человек, еще 9 человек (по некоторым данным — 8) находятся в больницах.