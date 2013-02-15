Воронежские власти задумали масштабное транспортное строительство

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15 февраля 2013, 21:12 [«Аргументы Недели. Воронеж», Михаил Жеребятьев, Воронеж ]

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Воронежские власти обнародовали план строительства городских многоуровневых развязок, трасс-дублёров и подземных парковок. 14 февраля состоялось рабочее совещание с участием губернатора Алексея Гордеева, посвящённое строительству автотранспортных развязок в областном центре. За 2 года планируется построить 3 инженерных сооружения в двух уровнях: два на окружной дороге (на северном и западном выездах из города) и ещё одно в левобережной части - в северо-восточном жилом районе.

До недавнего времени в городе не строились современные развязки и тоннели, что в совокупности с увеличением транспортного потока привело к резкому ухудшению транспортной обстановки. Толчок дорожное строительство получило лишь в 2010-12 гг., начало было созданием трассы-дублёра вдоль правого берега водохранилища от Чернавского до Северного моста, затем произведена реконструкция северо-западного участка окружной дороги. Уже второй год ведётся строительство северо-восточного обхода города. По планам работы на этом направлении (вместе с юго-западным участком) будут завершены осенью 2013 года.

Губернатор ранее сделал заявление о необходимости в ближайшие 5 лет строить в Воронеже по две развязки ежегодно.

По прогнозам, 3 обсуждавшихся объекта начнут строить в нынешнем году и завершат в 2015. По наиболее сложному, в северо-восточном районе города, поскольку он потребует возведения дополнительных путепроводов (включая расширение вдвое полос движения существующего виадука над железнодорожной линией и прокладку на перспективу рельсовых линий для «лёгкого» метро), принято решение обратиться в правительство РФ о выделении 2 млрд. рублей из средств федерального бюджета. Согласно устойчивому мнению, личные связи губернатора в правительственных кругах (до марта 2009 г. занимавшего пост министра сельского хозяйства) немало способствуют притоку капиталовложений в местную экономику, включая дорожное строительство.

Помимо развязок предусматривается также прокладка нескольких новых и расширение ряда существующих городских магистралей.

Параллельно с дорожным строительством обнародован план создания до 2015 года многоуровневых подземных парковок в центре города на 20 тыс. мест. Первая из них вместимостью 1000 автомобилей должна появиться уже через год; она заложена в проект нового центрального городского рынка, который появится на месте существующего.

По информации заместителя главы Воронежа по градостроительству Михаила Кирпичёва, многие строительные фирмы выразили готовность участвовать в реализации этого проекта строительства парковок. В качестве меры, стимулирующей освоение подземных пространств городского центра для размещения парковок, мэрия намерена провести ревизию эффективности использования существующих открытых автостоянок. Процедура предусматривает отказ от продления сроков аренды используемых участков. Кроме этого, городские власти намерены приступить к массовому строительству подземных парковок в новостройках. Разрешение на строительство многоэтажек не будет выдаваться застройщикам, если в представляемой проектной документации не будет предусмотрено использование пространства фундаментов под парковочные места.