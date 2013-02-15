На Дону священники и военные договорились о строительстве новых храмов

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15 февраля 2013, 21:02 [«Аргументы Недели. Ростов-на-Дону», Рената Бойко, Ростов-на-Дону ]

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В Ростовском Епархиальном управлении состоялось подписание договора о сотрудничестве между Донской митрополией и Южным военным округом. Документ подписали глава Донской митрополии митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий и командующий войсками Южного военного округа генерал-полковник Александр Галкин.

На подписании договора присутствовали руководитель Епархиального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными учреждениями протоиерей Андрей Немыкин, помощник начальника отделения по работе с верующими военнослужащими управления по работе с личным составом Южного военного округа протоиерей Леандр Кузнецов и другие сотрудники ЮВО.

Южный военный округ и Донская митрополия Русской Православной Церкви заключили договор о сотрудничестве, чтобы объединить усилия в укреплении высокого морально-психологического состояния российского воинства, патриотическом и нравственном воспитании личного состава, реализации религиозных потребностей военнослужащих и членов их семей, восстановлении разрушенных и строительстве новых православных храмов и часовен.

Как сообщили «АН-онлайн» в пресс-центре Ростовской-на-Дону епархии, для реализации договора уже в ближайшее время будет создана рабочая группа, в состав которой войдут: со стороны Донской митрополии – руководитель отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными учреждениями Ростовской-на-Дону епархии, со стороны Южного военного округа – начальник отделения по работе с верующими военнослужащими управления воспитательной работы Южного военного округа.

Напомним, в наши дни военные священники служат почти во всех армиях мира. Но для современной России институт военного духовенства - явление новое. Вернее, хорошо забытое старое. «Корни» союза военных и священников у нас очень давние. Во времена Российской империи и казачества церковь принимала самое активное участие в жизни военных.