Омбудсмен Петербурга просит депутатов не принимать закон о митингах

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15 февраля 2013, 20:55 [«Аргументы Недели. Санкт-Петербург», Валентина Карелова, Санкт-Петербург ]

Фото www.echomsk.spb.ru

Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Александр Шишлов обратился к Законодательному Собранию города с просьбой учесть Постановление Конституционного Суда от 14 февраля 2013 года и не принимать петербургский закон о митингах в нынешней редакции.

Напомним, что проект закона «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «О собраниях, митингах, шествиях и пикетированиях в Санкт-Петербурге» был принят Законодательным Собранием города во втором чтении 6 февраля 2013 года.

В письме направленном петербургским парламентариям омбудсмен не скрывает своего сожаления в том, что большинство предложений, связанных с расширением возможностей горожан публично выражать свою позицию, было отклонено. Несмотря на то, что многие из них были поддержаны представителями самых разных политических взглядов – как на общественных слушаниях в Законодательном Собрании 3 декабря 2012 года, так и в ходе рассмотрения законопроекта во втором чтении.

«Свобода собраний представляет собой одну из неотъемлемых основ демократического общества, является необходимым условием его развития. Она закреплена в статье 31 Конституции, согласно которой граждане России имеют право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирования. Попытки ограничения этого права могут приводить лишь к конфронтации и росту напряженности в обществе. Законодательное регулирование в этой сфере должно стремиться к нахождению справедливого баланса, учитывающего вопросы безопасности и жизнедеятельности города, исходить из приоритетности фундаментальных прав и свобод, гарантированных российской Конституцией», - написал Александр Шишлов в своем обращении к Законодательному Собранию Санкт-Петербурга.