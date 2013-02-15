В бывший военный госпиталь в Казани заселили гастарбайтеров

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15 февраля 2013, 20:44 [«Аргументы Недели. Татарстан», Наталья Топал, Казань ]

Фото www.kazan.dkvartal.ru

В Казани 70 граждан дальнего и ближнего зарубежья заняли корпуса бывшего военного госпиталя, которые являются объектами культурного наследия. Прокуратура Вахитовского района города потребовала немедленного освобождения помещений.

Как стало известно «АН-онлайн», гастарбайтеров заселило ООО «Ак Барс Ипотека», которое заключило договор хранения государственного имущества с Министерством земельных и имущественных отношений республики Татарстан.

Проживание граждан в аварийных зданиях несет не только угрозу жизни и здоровью приезжих граждан, но и самому объекту культурного наследия.

«Это нонсенс, - прокомментировала ситуацию «АН-онлайн» директор музея Казанского государственного медицинского университета Альфия Тутаева, - мы уже отправили письмо министру обороны России с требованием восстановить функциональное назначение зданий госпиталя». Она пояснила, что история воссоздания военной медицины в настоящее время основывается на материалах этого госпиталя.

Вышеназванный госпиталь застал еще участников войны 1812 года. В нем проходили лечение ветераны и Великой Отечественной войны, и воины афганского конфликта, и участники чеченских боевых действий. Помимо исторической составляющей, здание несет в себе архитектурную ценность. Его история насчитывает более двухсот лет.

Прокуратура Вахитовского района Казани потребовала от руководителя ООО «Ак Барс Ипотека» незамедлительно освободить незаконно занятые помещения бывшего военного госпиталя Казани.