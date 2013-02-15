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//Общество

Ущерб от падения метеорита превысит 1 миллиард рублей

15 февраля 2013, 20:39 [ «Аргументы Недели» ]

фото: myspace.com
фото: myspace.com

В пятницу губернатор Челябинской области Михаил Юревич сообщил на своем официальном сайте, что ущерб от падения метеорита в Челябинской области превысит 1 миллиард рублей. Более всего пострадал ледовый дворец "Уральская молния".

По словам Михаила Юревича, в ледовом дворце повреждены несущие конструкции, повреждены три поперечные балки. Ущерб, нанесенный метеоритом зданию, оценивается в 200 миллионов рублей. В этой связи, как уточнил министр по физической культуре, спорту и туризму Челябинской области Юрий Серебрянников, ледовый дворец будет закрыт на месяц-полтора, а все проходящие там занятия и соревнования отменены.

Кроме того, из-за падения метеорита в регионе пострадали 93 больницы и поликлиники, 21 учреждение социальной защиты, в том числе детские дома и дома для престарелых и инвалидов, сообщается на сайте челябинского губернатора.

Напомним, сегодня утром в Челябинской области упал метеорит, в атмосфере он раскололся на несколько крупных кусков. Число пострадавших от падения осколков метеорита возросло до 950 человек. Ранее сообщалось о 725 пострадавших. Во многих домах ударной волной выбило стекла, общая площадь разбитых стекол составляет порядка 100 тысяч кв метров. В некоторых зданиях города обвалились крыши, также сообщается об обрыве проводов электропередачи. По сообщениям Роспотребнадзора, радиационный фон в норме, кроме того, усилен контроль за эпидемиологической обстановкой.

СБ

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