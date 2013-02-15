В Москве появился сервис по передаче показаний счётчиков воды

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15 февраля 2013, 20:23 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Фото с сайта www.mos.ru

Новый сервис стал доступен всем пользователям московского портала госуслуг (pgu.mos.ru): чтобы внести показания индивидуальных приборов учёта потребления воды через интернет теперь достаточно авторизоваться и войти в личный кабинет.

Пользователи, которые ранее уже получили доступ к личному кабинету на сайте ГУ ИС, могут продолжить пользоваться этим сервисом или передать показания на портале госуслуг. Независимо от способа передачи данные поступят в единую информационную систему и будут учтены в платёжном документе, отмечает пресс-служба правительства Москвы.

С июня 2012 года в городе также работает горячая линия +7 (495) 539-25-25, куда можно ежемесячно передавать информацию о потреблении горячей и холодной воды. Операторы работают ежедневно без выходных с 8 до 20 часов.

В ближайшее время в дополнение к существующим способам регистрации показаний счётчиков будет запущена передача данных с помощью коротких сообщений на единый номер городского SMS-портала 7377. Аналогичные сервисы появятся и для счётчиков электроэнергии.