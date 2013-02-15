Московский зоопарк поднимает цены на билеты

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15 февраля 2013, 20:16 [ «Аргументы Недели» ]

фото: turinfo.ru

Московский зоопарк в пятницу сообщил, что стоимость входного билета в зоопарк с 1 апреля 2013 года поднимается, она вырастет в 1,5 раза. Цена билета для взрослых составит 300 рублей, сейчас входной билет стоит 200 рублей.

В сообщении столичного зоопарка, опубликованного на его официальном сайте, говорится, что "два года стоимость входного билета в зоопарк оставалась неизменной. За это время цены на корма и различные услуги значительно выросли. Учитывая эти изменения, с 1 апреля 2013 года стоимость входного билета для взрослых составит 300 рублей".

В сообщении также отмечается, что будет сохранен бесплатный вход для всех льготных категорий: детей, военнослужащих срочной службы, участников боевых действий, инвалидов, пенсионеров и семей с тремя и более детьми.