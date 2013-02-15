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15 февраля 2013, 20:04 [ «Аргументы Недели» ]

В Мурманской области суд признал виновным Никиту Конева в уклонении от призыва на военную службу в Российскую Армию после его многолетних споров с призывной комиссией, в том числе, в судебном порядке.



Молодой человек приговорен по ч.1 ст. 328 УК РФ (уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы) к штрафу в 150 тыс. руб.

"Следствием и судом установлено, что Конев, являясь гражданином Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «О воинской обязанности и военной службе», подлежал призыву на военную службу и состоял на учёте в отделе военного комиссариата Мурманской области по городам Кировск и Апатиты", - сообщает пресс-служба СКР.

С 2009 года во время компании по призыву Конев пытался "определиться" на альтернативную службу, в чем ему постоянно отказывали. Тогда он начинал обжаловать в суде отказ военкома "до окончания установленных сроков призыва на военную службу". В следующий призыв все повторялось.

Теперь Конев официально признан "уклонистом" и в армию его попытаются забрать опять, уже опираясь на решение суда.