Все новости >>

Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Общество

Суд в Мурманской области вынес приговор злостном "уклонисту" от призыва в армию

15 февраля 2013, 20:04 [ «Аргументы Недели» ]

В Мурманской области суд признал виновным Никиту Конева в уклонении от призыва на военную службу в Российскую Армию после его многолетних споров с призывной комиссией, в том числе, в судебном порядке.

Молодой человек приговорен по ч.1 ст. 328 УК РФ (уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы) к  штрафу в 150 тыс. руб.

"Следствием и судом установлено, что Конев, являясь гражданином Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «О воинской обязанности и военной службе», подлежал призыву на военную службу и состоял на учёте в отделе военного комиссариата Мурманской области по городам Кировск и Апатиты", - сообщает пресс-служба СКР.

С 2009 года во время компании по призыву Конев пытался "определиться" на альтернативную службу, в чем ему постоянно отказывали. Тогда он начинал обжаловать в суде отказ военкома "до окончания установленных сроков призыва на военную службу". В следующий призыв все повторялось.

Теперь Конев официально признан "уклонистом" и в армию его попытаются забрать опять, уже опираясь на решение суда.

ЛБ

//картина дня

В мире

Штаб ВСУ сообщил о новых потерях армии Украины в ходе позиционных боев в Донбассе

Штаб ВСУ сообщил о новых потерях армии Украины в ходе позиционных боев в Донбассе

Вооруженные силы Украины понесли новые потери в ходе позиционных боев в зоне конфликта в Донбассе. Соответствующая информация содержится в сводке, распространенной штабом военной операции Киева в регионе.

Украинские армейские соединения, дислоцированные в Донбассе, готовятся к отводу сил вдоль всей линии соприкосновения. Об этом заявил Владимир Кравченко, командующий операцией Киева в регионе.

Украинские армейские соединения, дислоцированные в Донбассе, готовятся к отводу сил вдоль всей линии соприкосновения…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Хирурги нижегородской детской областной клинической больницы удалили трёхлетней девочке нейрогенную опухоль размером с кулак. Отмечается, что новообразование оказывало…

//новости ан

Мама одного из учеников школы в Ростове-на Дону добилась проверки в отношении учителя, которая показался ей слишком женственным. "Педагог он хороший, но внешний вид..." …

Председатель комитета Госсовета Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк раскритиковал новую стратегию по "возвращению" полуострова, которую…

//новости ан

Известная российская телеведущая и актриса Юлия Меньшова рассказала об отношении отца - режиссёра Владимира Меньшова к себе и родным людям. По её словам, после рождения…

Следственный комитет возбудил уголовное дело после нападения северокорейских браконьеров на сотрудников пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю в Японском…

По предварительным итогам муниципальных выборов в Санкт-Петербурге «Справедливая Россия» получила 107 мандатов. Ещё около 35 мандатов партия лишилась в результате…