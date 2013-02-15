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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Общество

В День святого Валентина симферопольцы рекордно «окольцевали» своих невест

15 февраля 2013, 19:34 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта www.an.crimea.ua
Фото с сайта www.an.crimea.ua

В День влюбленных в Симферополе зафиксировано рекордное для февраля количество браков.

Об этом сообщила заместитель начальника Центрального отдела ГРАГС Елена СЛИВЯНЧУК на пресс-конференции в «Аргументах недели — Крым».

«Нельзя сказать, что вчера пары так и повалили в ГРАГС, но, тем не менее, было зарегистрировано шесть браков, что не является нормой для февраля», - уточнила она.

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КИ

//картина дня

В мире

Штаб ВСУ сообщил о новых потерях армии Украины в ходе позиционных боев в Донбассе

Штаб ВСУ сообщил о новых потерях армии Украины в ходе позиционных боев в Донбассе

Вооруженные силы Украины понесли новые потери в ходе позиционных боев в зоне конфликта в Донбассе. Соответствующая информация содержится в сводке, распространенной штабом военной операции Киева в регионе.

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