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В День святого Валентина симферопольцы рекордно «окольцевали» своих невест
15 февраля 2013, 19:34 [ «Аргументы Недели» ]
В День влюбленных в Симферополе зафиксировано рекордное для февраля количество браков.
Об этом сообщила заместитель начальника Центрального отдела ГРАГС Елена СЛИВЯНЧУК на пресс-конференции в «Аргументах недели — Крым».
«Нельзя сказать, что вчера пары так и повалили в ГРАГС, но, тем не менее, было зарегистрировано шесть браков, что не является нормой для февраля», - уточнила она.