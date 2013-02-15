В День святого Валентина симферопольцы рекордно «окольцевали» своих невест

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15 февраля 2013, 19:34 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта www.an.crimea.ua

В День влюбленных в Симферополе зафиксировано рекордное для февраля количество браков.



Об этом сообщила заместитель начальника Центрального отдела ГРАГС Елена СЛИВЯНЧУК на пресс-конференции в «Аргументах недели — Крым».



«Нельзя сказать, что вчера пары так и повалили в ГРАГС, но, тем не менее, было зарегистрировано шесть браков, что не является нормой для февраля», - уточнила она.

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