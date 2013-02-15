В Москве у 140 предприятий отозваны квоты на приём иностранцев

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15 февраля 2013, 19:17 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Фото с сайта www.fms.gov.ru.

В Москве в результате проведённой проверки городских предприятий было выявлено 140 организаций, которые нарушают законодательство при приёме на работу мигрантов, сообщил Сергей Собянин в пятницу на совещании по оперативным вопросам в правительстве столицы.

У этих предприятий отозваны квоты на приём иностранцев. Мэр Москвы отметил, что речь идёт более чем о 14 тыс. человек.

Заммэра Москвы по вопросам социального развития Леонид Печатников рассказал, что проверка проводилась совместно с ФМС Москвы и Департаментом труда и занятости населения на 2,3 тыс. предприятий города.

В 14% организаций выявлены нарушения трудового, миграционного и налогового законодательства.

В то же время Леонид Печатников отметил, что принятые меры по отзыву квот на приём мигрантов подействовали на работодателей: за первую неделю февраля количество организаций, вставших на учёт в Департаменте труда и занятости и погасивших свои задолженности по налогам, выросло в 3 раза по сравнению с февралём прошлого года.

Собянин напомнил о своём поручении сократить квоты на приём неквалифицированной иностранной рабочей силы, в первую очередь в торговле, передает пресс-служба правительства Москвы. Печатников сообщил, что в 2012–2013 годах квоты уменьшились в 3 раза по сравнению с 2011 годом. Однако количество работающих по квотам составляет лишь 3% от общей численности работающего населения столицы.

"Главная проблема у нас даже не столько в официальных квотах, которые мы выдаём предприятиям, сколько в нелегальной миграции", - заключил Сергей Собянин.