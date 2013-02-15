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15 февраля 2013, 19:04 [ «Аргументы Недели» ]

В Генеральной прокуратуре в пятницу сообщили, что в одной из структур, входящей в ОАО "Оборонсервис", главная военная прокуратура обнаружила новые факты злоупотреблений. Ущерб, нанесенный государству, оценивается в сумму более 80 млн рублей (более 2,5 млн долларов).

Согласно данным военной прокуратуры, должностные лица ОАО "Ремонтно-эксплуатационное управление", входящего в состав "Оборонсервиса", подозреваются в том, что подписывали фиктивные акты о приемке якобы выполненных работ.

В сообщении Генпрокуратуры на сайте ведомства говорится, что "в 2010-2011 годах между Минобороны России и ОАО "РЭУ" были заключены государственные контракты по содержанию, ремонту и техническому обслуживанию объектов теплоснабжения военных городков, а также поставку на войсковые объекты тепловой энергии. Являясь основным поставщиком этих услуг, предприятие должно было произвести работы по установлению экономически обоснованных тарифов на тепло.

Обладая для этого всеми необходимыми материальными и производственными ресурсами, ОАО "РЭУ" незаконно привлекло для определения тарифов соисполнителя – ООО "ЭнергоКонсалт".

В дальнейшем, несмотря на заключенный с этой организацией договор по цене, превышающей рыночную стоимость таких услуг, большинство мероприятий, связанных с формированием тарифных дел и последующей передачей их в энергетические комиссии субъектов Российской Федерации, фактически выполнялись сотрудниками филиалов ОАО "РЭУ".

Тем не менее, лица, осуществляющие управленческие функции в ОАО "РЭУ", в том числе отдельные его руководители, заведомо зная о неисполнении ООО "ЭнергоКонсалт" своих договорных обязательств, не только давали указания о приемке якобы выполненных работ, но и сами подписывали фиктивные акты, впоследствии послужившие основанием для их оплаты".