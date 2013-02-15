Собянин: Метро в Новопеределкино и Солнцево проложат через Раменки

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15 февраля 2013, 18:19 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Фото пресс-службы правительства Москвы.

Метро в столичные районы Новопеределкино и Солнцево будут строить через Раменки. Такой вариант, по мнению Сергея Собянина, разумнее, чем продлевать туда ветку от станции "Юго-Западная", минуя район Румянцево.

Об этом мэр Москвы сказал в пятницу на встрече с депутатами Мосгордумы, передала пресс-служба столичного правительства.



По его словам, иначе были бы отсечены южные районы, где сегодня идет огромная стройка, создаются сотни тысяч рабочих мест и строится жилье. Кроме того, если одна ветка пойдет на Румянцево, а другая в Солнцево и Переделкино, не будет большой концентрации пассажиров в одном месте, добавил мэр Москвы.