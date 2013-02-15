Госдума утвердила новые требования к промышленной безопасности

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15 февраля 2013, 18:31 [ «Аргументы Недели» ]

В пятницу во втором и третьем чтениях Госдума РФ приняла закон о новых требованиях к промышленной безопасности. Закон совершенствует контрольно-надзорные функции и оптимизирует предоставление государственных услуг.

Закон "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" гармонизирован с законодательством Европейского союза и вводит уточненные критерии идентификации опасных производственных объектов, которые будут разделены на четыре класса опасности с учетом степени риска возникновения аварий и масштабов их возможных последствий.

Предполагается подразделение на четыре класса опасности: 1-й класс — объекты чрезвычайно высокой опасности, 2-й — высокой опасности, 3-й — средней опасности и 4-ый — низкой опасности. Присвоение класса опасности опасному производственному объекту будет осуществляться при его регистрации в государственном реестре.

Первый зампред комитета Госдумы РФ по промышленности Владимир Гутенев рассказал, что "принятый законопроект позволит убрать барьеры, стоящие на пути модернизации основных фондов и внедрения инновационных технологий. Основной экономический эффект инноваций, как прогнозируют эксперты, может быть получен уже в 2014 году".

Он пояснил, что в отношении опасных производственных объектов первого класса опасности, которых в стране насчитывается около тысячи, плановые проверки будут осуществляться в режиме постоянного надзора. Плановые проверки организаций, отнесенных ко второму классу опасности, а таких более 20 тысяч, будут производиться не чаще одного раза в год. Объекты третьего класса опасности будут проверяться один раз в три года. Что же касается опасных производственных объектов четвертого класса, их будут инспектировать только по необходимости.

Владимир Гутенев не исключил, что через определенное время этот закон может быть изменен, но "на сегодняшний день закон новаторский. Сейчас он выводит из-под контроля надзорных органов большое количество бизнес-структур, что позволит им не просто экономить деньги, но и, не снижая общего уровня безопасности, даст возможность более динамично инвестировать в новое производство, проводить техническое перевооружение", - цитируют его интернет-СМИ.