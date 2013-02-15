Все новости >>

Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Общество

Госдума утвердила новые требования к промышленной безопасности

15 февраля 2013, 18:31 [ «Аргументы Недели» ]

В пятницу во втором и третьем чтениях Госдума РФ приняла закон о новых требованиях к промышленной безопасности. Закон совершенствует контрольно-надзорные функции и оптимизирует предоставление государственных услуг.

Закон "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" гармонизирован с законодательством Европейского союза и вводит уточненные критерии идентификации опасных производственных объектов, которые будут разделены на четыре класса опасности с учетом степени риска возникновения аварий и масштабов их возможных последствий.

Предполагается подразделение на четыре класса опасности: 1-й класс — объекты чрезвычайно высокой опасности, 2-й — высокой опасности, 3-й — средней опасности и 4-ый — низкой опасности. Присвоение класса опасности опасному производственному объекту будет осуществляться при его регистрации в государственном реестре.

Первый зампред комитета Госдумы РФ по промышленности Владимир Гутенев рассказал, что "принятый законопроект позволит убрать барьеры, стоящие на пути модернизации основных фондов и внедрения инновационных технологий. Основной экономический эффект инноваций, как прогнозируют эксперты, может быть получен уже в 2014 году".

Он пояснил, что в отношении опасных производственных объектов первого класса опасности, которых в стране насчитывается около тысячи, плановые проверки будут осуществляться в режиме постоянного надзора. Плановые проверки организаций, отнесенных ко второму классу опасности, а таких более 20 тысяч, будут производиться не чаще одного раза в год. Объекты третьего класса опасности будут проверяться один раз в три года. Что же касается опасных производственных объектов четвертого класса, их будут инспектировать только по необходимости.

Владимир Гутенев не исключил, что через определенное время этот закон может быть изменен, но "на сегодняшний день закон новаторский. Сейчас он выводит из-под контроля надзорных органов большое количество бизнес-структур, что позволит им не просто экономить деньги, но и, не снижая общего уровня безопасности, даст возможность более динамично инвестировать в новое производство, проводить техническое перевооружение", - цитируют его интернет-СМИ.

СБ

//картина дня

В мире

Штаб ВСУ сообщил о новых потерях армии Украины в ходе позиционных боев в Донбассе

Штаб ВСУ сообщил о новых потерях армии Украины в ходе позиционных боев в Донбассе

Вооруженные силы Украины понесли новые потери в ходе позиционных боев в зоне конфликта в Донбассе. Соответствующая информация содержится в сводке, распространенной штабом военной операции Киева в регионе.

Украинские армейские соединения, дислоцированные в Донбассе, готовятся к отводу сил вдоль всей линии соприкосновения. Об этом заявил Владимир Кравченко, командующий операцией Киева в регионе.

Украинские армейские соединения, дислоцированные в Донбассе, готовятся к отводу сил вдоль всей линии соприкосновения…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Хирурги нижегородской детской областной клинической больницы удалили трёхлетней девочке нейрогенную опухоль размером с кулак. Отмечается, что новообразование оказывало…

//новости ан

Мама одного из учеников школы в Ростове-на Дону добилась проверки в отношении учителя, которая показался ей слишком женственным. "Педагог он хороший, но внешний вид..." …

//новости ан

Председатель комитета Госсовета Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк раскритиковал новую стратегию по "возвращению" полуострова, которую…

//новости ан

Известная российская телеведущая и актриса Юлия Меньшова рассказала об отношении отца - режиссёра Владимира Меньшова к себе и родным людям. По её словам, после рождения…

//новости ан

Следственный комитет возбудил уголовное дело после нападения северокорейских браконьеров на сотрудников пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю в Японском…

По предварительным итогам муниципальных выборов в Санкт-Петербурге «Справедливая Россия» получила 107 мандатов. Ещё около 35 мандатов партия лишилась в результате…

//новости ан