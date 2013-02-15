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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Общество

Генералу Переслегину предъявлено обвинение в превышении полномочий

15 февраля 2013, 18:11 [ «Аргументы Недели» ]

Как сообщает в пятницу главное военное следственное управление СК, начальнику штаба Южного военного округа генералу Николаю Переслегину следствие предъявило обвинение по статьям по статьям "Превышение полномочий" и "Использование заведомо подложного документа".

В сообщении ведомства, опубликованном на официальном сайте, говорится, что генерал Переслегин "обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 286 "Превышение должностных полномочий" и ч. 3 ст. 327 УК "Использование заведомо подложного документа". Установлено, что в период с 2002 по 2008 год по указанию Переслегина в общей сложности 6 военнослужащих вместо исполнения служебных обязанностей по военной службе обслуживали баню, осуществляли уборку территории и охрану дома в Тверской области, принадлежащих генералу, а также выполняли ремонт и сборку мебели в квартире, занимаемой им в Москве".

СБ

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