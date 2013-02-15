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15 февраля 2013, 17:43 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

В первом чтении в пятницу депутаты Государственной Думы РФ приняли президентский законопроект, усиливающий ответственность владельцев "резиновых квартир", подрабатывающих фиктивной регистрацией, вплоть до уголовной.

Усиливается ответственность"за нарушение правил регистрационного учета россиян по месту жительства или пребывания и миграционного учета иностранцев и лиц без гражданства".

Ежегодно по стране фиксируются тысячи "резиновых домов", где регистрируются сотни тысяч граждан, которые не намерены туда вселяться, а их реальное место жительства не известно. Только в 2011 году было зафиксировано более 6,4 тысячи адресов, по которым были зарегистрированы почти 300 тысяч граждан.

"АН" писали, что согласно законопроекту, под фиктивной регистрацией понимается регистрация граждан на основании заведомо ложных сведений или документов.