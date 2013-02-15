Для псковских врачей, ветеранов и инвалидов построят отдельную деревню

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15 февраля 2013, 17:08 [«Аргументы Недели. Псков», Екатерина Вязова, Псков ]

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В деревне Борисовичи Псковского района, которая располагается сразу за оживленной городской улицей Кузбасской дивизии, началась комплексная застройка. Площадь освоения территории крупного пригорода Пскова — микрорайона Борисовичи составляет 127 га.

Проект является крупнейшим в сфере жилищного строительства региона за последние годы. На указанной территории предполагается строительство жилого микрорайона на 564 тыс кв метров жилья с объектами социальной инфраструктуры - 3 общеобразовательных школы, 4 детских сада.

Освоение территории застройки предполагается проводить поэтапно, до 2020 года, сообщили «АН-онлайн» в пресс-службе региональной администрации. Сейчас на площадке работают два подрядчика, заложены фундаменты двух домов, в ближайшее время начнется строительство еще 5–6 домов.

Часть вводимого жилья на территории данного микрорайона будет реализована в рамках различных программ. В частности, жильем будут обеспечены ветераны, врачи, люди с ограниченными возможностями здоровья и другие категории граждан.