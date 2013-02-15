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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Общество

МВД разрабатывает меры реагирования при падении метеоритов на Землю

15 февраля 2013, 17:00 [ «Аргументы Недели» ]

В пятницу начальник оперативного управления МВД России, генерал-лейтенант Виктор Ракитин сообщил журналистам, что МВД разрабатывает меры реагирования при падении метеоритов на Землю после произошедшего ЧП на Урале.

Он заявил: "Нами предусматривается проработка мер реагирования и обеспечения мер безопасности на случай повторения метеоритного дождя, в том числе на территории других субъектов Российской Федерации".

По происшествию в Челябинской области, он рассказал, что в регионе были усилены наряды полиции, выставлены дополнительны посты ДПС, "было сделано все для того, чтобы не было паники среди населения. В полной мере задействован весь потенциал психологической службы, в том числе для разъяснения произошедшего жителям",- цитируют его интернет-СМИ.

СБ

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