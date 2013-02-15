Все новости >>

Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Общество

Рогозин обеспокоен вторжением космических объектов на Землю

15 февраля 2013, 16:35 [ «Аргументы Недели» ]

Вице-премьер Дмитрий Рогозин обеспокоен вторжением космических объектов на Землю и полной беззащитностью людей перед инопланетными гостями. Он вновь предложил создать международное ведомство против вторжения космических объектов на Землю.

Он сказал сегодня журналистам: "Я уже говорил о необходимости некоей международной инициативы, связанной с созданием системы предупреждения и предотвращения опасного сближения с Землей объектов инопланетного происхождения".

По его словам, средства противоракетной обороны есть, "но они касаются баллистических целей - идут в околоземном пространстве по понятным траекториям". Однако здесь речь идет, пояснил он, фактически о прямом попадании "снаряда" из космоса. "Такого рода технологий, чтобы сбивать на подлете метеориты и астероиды, ни у американцев, ни у нас на сегодняшний момент нет. Лучше не ждать новых ЧП, и заниматься такого рода проблемами заранее", - цитируют Рогозина интернет-СМИ.

СБ

//картина дня

В мире

Штаб ВСУ сообщил о новых потерях армии Украины в ходе позиционных боев в Донбассе

Штаб ВСУ сообщил о новых потерях армии Украины в ходе позиционных боев в Донбассе

Вооруженные силы Украины понесли новые потери в ходе позиционных боев в зоне конфликта в Донбассе. Соответствующая информация содержится в сводке, распространенной штабом военной операции Киева в регионе.

В случае возвращения ДНР и ЛНР в состав Украины воевавших против Киева ополченцев ждет массовое уничтожение. Соответствующий прогноз на страницах интернет-СМИ озвучил луганский публицист Тихон Гончаров.

В случае возвращения ДНР и ЛНР в состав Украины воевавших против Киева ополченцев ждет массовое уничтожение…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

По предварительным итогам муниципальных выборов в Санкт-Петербурге «Справедливая Россия» получила 107 мандатов. Ещё около 35 мандатов партия лишилась в результате…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Экс-губернатор Тульской области Владимир Груздев устроил для своего сына свадьбу, которая потянула на годовой бюджет региона. Видео и фото с грандиозного торжества срочно…

//новости ан

//новости ан