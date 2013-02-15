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15 февраля 2013, 16:35 [ «Аргументы Недели» ]

Вице-премьер Дмитрий Рогозин обеспокоен вторжением космических объектов на Землю и полной беззащитностью людей перед инопланетными гостями. Он вновь предложил создать международное ведомство против вторжения космических объектов на Землю.

Он сказал сегодня журналистам: "Я уже говорил о необходимости некоей международной инициативы, связанной с созданием системы предупреждения и предотвращения опасного сближения с Землей объектов инопланетного происхождения".

По его словам, средства противоракетной обороны есть, "но они касаются баллистических целей - идут в околоземном пространстве по понятным траекториям". Однако здесь речь идет, пояснил он, фактически о прямом попадании "снаряда" из космоса. "Такого рода технологий, чтобы сбивать на подлете метеориты и астероиды, ни у американцев, ни у нас на сегодняшний момент нет. Лучше не ждать новых ЧП, и заниматься такого рода проблемами заранее", - цитируют Рогозина интернет-СМИ.