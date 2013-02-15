Все новости >>

Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Общество

В отношении главы Росрыболовства возбуждено уголовное дело

15 февраля 2013, 15:35 [ «Аргументы Недели» ]

фото: СК РФ
фото: СК РФ

Официальный представитель СК РФ Владимир Маркин сообщил в пятницу, что в отношении главы Росрыболовства Андрея Крайнего возбуждено уголовное дело по факту служебного подлога, связанного с увольнением его подчиненного, подозреваемого в покушении на взятку.

По его словам, дело возбуждено по ч. 1 ст. 292 УК РФ - "Служебный подлог".

Владимир Маркин рассказал, что 25 мая 2011 года Крайний, зная, что руководитель северо-западного территориального управления "Росрыболовства" Сергей Муравьев был задержан при покушении на получение взятки в 5 млн рублей, "дал указание своим подчиненным подготовить приказ об увольнении Муравьева "задним числом".

Такие действия Крайнего "могли бы помочь Муравьеву избежать уголовной ответственности за взятку", - пояснил представитель СК РФ.

СБ

//картина дня

В мире

Штаб ВСУ сообщил о новых потерях армии Украины в ходе позиционных боев в Донбассе

Штаб ВСУ сообщил о новых потерях армии Украины в ходе позиционных боев в Донбассе

Вооруженные силы Украины понесли новые потери в ходе позиционных боев в зоне конфликта в Донбассе. Соответствующая информация содержится в сводке, распространенной штабом военной операции Киева в регионе.

Утром в среду, 18 сентября, в Кабардино-Балкарии были уничтожены двое боевиков. Ранее сегодня в СМИ появилась информация о том, что в городе Чегем был объявлен режим контртеррористической операции.

Утром в среду, 18 сентября, в Кабардино-Балкарии были уничтожены двое боевиков. Ранее сегодня в СМИ появилась информация…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

Экс-губернатор Тульской области Владимир Груздев устроил для своего сына свадьбу, которая потянула на годовой бюджет региона. Видео и фото с грандиозного торжества срочно…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан