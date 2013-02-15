В отношении главы Росрыболовства возбуждено уголовное дело

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15 февраля 2013, 15:35 [ «Аргументы Недели» ]

фото: СК РФ

Официальный представитель СК РФ Владимир Маркин сообщил в пятницу, что в отношении главы Росрыболовства Андрея Крайнего возбуждено уголовное дело по факту служебного подлога, связанного с увольнением его подчиненного, подозреваемого в покушении на взятку.

По его словам, дело возбуждено по ч. 1 ст. 292 УК РФ - "Служебный подлог".

Владимир Маркин рассказал, что 25 мая 2011 года Крайний, зная, что руководитель северо-западного территориального управления "Росрыболовства" Сергей Муравьев был задержан при покушении на получение взятки в 5 млн рублей, "дал указание своим подчиненным подготовить приказ об увольнении Муравьева "задним числом".

Такие действия Крайнего "могли бы помочь Муравьеву избежать уголовной ответственности за взятку", - пояснил представитель СК РФ.